В самолетах «Аэрофлота» исчезла опция, которую использовали все

Сегодня авиаперевозчик сообщил, что на борту самолетов А320/321 и В737 стало недоступным подключение к стриминговым системам развлечений. Так что теперь не будет возможности послушать музыку или посмотреть фильм во время полета.

«Аэрофлот» заверил, что, к счастью, такие ограничения временны; в компании уже работают над новым решением вопроса — отечественным, разумеется. Обещают, что уже к Новому году снова можно будет летать под любимые треки. Ну а пока — «кина не будет», не удивляйтесь.