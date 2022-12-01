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1 час назад

В самолетах «Аэрофлота» исчезла опция, которую использовали все

Super.ruиещё 5

Сегодня авиаперевозчик сообщил, что на борту самолетов А320/321 и В737 стало недоступным подключение к стриминговым системам развлечений. Так что теперь не будет возможности послушать музыку или посмотреть фильм во время полета.

В самолетах «Аэрофлота» исчезла опция, которую использовали все
Фото: Super.ruSuper.ru

Причины таких неудобств для пассажиров — в отказе зарубежных компаний предоставлять услуги.

«Аэрофлот» заверил, что, к счастью, такие ограничения временны; в компании уже работают над новым решением вопроса — отечественным, разумеется. Обещают, что уже к Новому году снова можно будет летать под любимые треки. Ну а пока — «кина не будет», не удивляйтесь.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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