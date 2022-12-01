Места на лето в популярных отелях юга России занимают уже сейчас

Отдых на российском юге летом-2023 обойдется дороже минимум на 10%. Сэкономить можно при раннем бронировании: по словам туроператоров, этим туристы охотно пользуются. Редакция обобщила мнения экспертов и выяснила цены.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«На текущий момент продано порядка 5% от общего объема летней загрузки. Если сравнивать с событиями годичной давности, то мы идем процентов на 30–40 лучше», – рассказал руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Направления-лидеры прежние. Туристы покупают пляжный отдых на российском юге, медицинские путевки в санатории и экскурсионные туры по России.

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Но как в итоге сложится сезон, планировать сложно: «В этом году мы видели много событий, которые негативно влияли на спрос, и потом он достаточно долго восстанавливался».

Руководитель УК «Ателика», в управлении которой находится несколько отелей в Крыму и Краснодарском крае, Алексей Высоканов сообщил, что ранние продажи на их объектах идут еще с начала осени. Продолжались они и в период частичной мобилизации благодаря акциям со снижением цены. Сейчас по-прежнему действуют выгодные предложения, и это положительно влияет на продажи. «По Краснодарскому краю у нас рост на 80%. Цены на следующее лето без учета скидок будут выше на 10–20% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний момент по всем шести нашим объектам пока что забронировано не более 10% от всего объема».

Несколько иная ситуация в Крыму. Здесь ранние продажи на одних объектах упали на 10%, а на других даже на половину. При этом по многим отелям цены на 2023 год предлагаются ниже минувшего лета.

Семейный курорт Miracleon в Анапе почувствовал положительную динамику благодаря «черной пятнице». «В предыдущие месяцы наши гости осторожно подходили к раннему бронированию, но акция показала, что они готовы планировать летний отдых сейчас. По сравнению с прошлым годом, объемы продаж по акции увеличились почти в 2,5 раза. Кроме того, мы видим повышенный интерес к акции раннего бронирования, которая также позволяет сэкономить на проживании в наших отелях летом», – говорит генеральный менеджер Ольга Кирюшина. В сравнении с нынешним годом, цены выросли примерно на 20–25%.

В санатории «Заполярье» в Краснодарском крае на лето уже нет отдельных категорий номеров. Например, самых недорогих и желанных для гостей стандартов с видом на море. Найти в системе бронирования удалось единичные варианты на период с 26 июня по 5 июля на двоих за 166 тыс. Есть категории, где доступными для покупки, судя по сайту, осталось всего по одному номеру.

Забронировать проживание на лето 2023 года предлагает и Bridge Resort Club в Краснодарском крае. В июне стандарт на 9 ночей по системе «все включено» для двоих обойдется в 263 тыс. руб. А в июле проживание на тех же условиях обойдется во все 300 тыс. Посетителям сайта объект размещения предлагает в основном стандартны. Категорий номеров люкс и джуниор сьют в онлайн-системе нет. Но на самом деле они есть, и причем в достаточном количестве. Это подтверждают в отделе бронирования. Данные о ценах представляют только по запросу. Проживание на тех же условиях, что и в стандарте, в люксе обойдется в 356 тыс. руб.

Многие здравницы российского юга также на текущий момент не готовы называть цены. При попытке найти варианты проживания на лето через агрегатор «Профкурорт» приходится выбирать лишь из десяти объектов. Еще полтора десятка придется обзванивать – они предоставляют информацию только по запросу.

Как объясняет коммерческий директор «Профкурорта» Марина Розанова, продажи на лето стартовали не у всех. Например, бронирование на лето в Кавминводы у компании пока что закрыто, но с ценовой политикой уже определились – стоимость будет выше на 15%, чем в 2022 году. На текущий момент руководитель объединения фиксирует высокий спрос на объекты в Краснодарском крае. Здесь за отдых в 2023-м тоже нужно будет заплатить на 15% больше.