Количество желающих перезимовать в странах Азии россиян выросло в два раза

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Россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. «Зимовать» в дальних странах туристов стимулирует, в частности, распространение удаленной работы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей туротрасли.

Согласно исследованию онлайн-сервиса Ostrovok.ru, более 10 процентов бронирований средств размещения в популярных азиатских странах на период с 1 ноября 2022 по 31 марта 2023 года совершаются соотечественниками на срок три и более недели. В прошлом году доля длительных бронирований была вдвое ниже — около пяти процентов.

«Сейчас на такие бронирования в Азию приходится 7,7 процента от общего объема заказов на зимний отдых, хотя год назад этот показатель не превышал 0,1 процента, в 2019 году — 1,2 процента», — заявила представитель OneTwoTrip Елена Шелехова. Отмечается, что спрос на длительные путешествия в азиатские страны связан с расширением авиакомпаниями полетных программ и появлением у многих туристов возможности работать удаленно.

Наиболее популярной страной для «зимовки» у отечественных путешественников является Таиланд — на азиатскую страну приходится 12 процентов бронирований на срок более трех недель. Также участники рынка фиксируют двукратный спрос граждан России на длительные поездки на Шри-Ланку и в Индию. Кроме того, востребованы у туристов Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.