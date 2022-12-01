Количество желающих перезимовать в странах Азии россиян выросло в два раза

В этом году спрос на длительные путешествия в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку увеличился вдвое и даже превысил докоронавирусные времена. Этому способствуют современные тенденции и возможность организовывать работу в удаленном формате, а также достаточно низкие цены в странах Азии, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса Ostrovok.ru.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Сейчас более 10% бронирований отелей на популярных азиатских курортах с ноября 2022 по март 2023 года оформляются минимум на три недели. В прошлом году таких долговременных бронирований было в два раза меньше — всего 5%.

Так, например, в этом году отправиться в Азию хотели бы 7,7% российских туристов, а вот в 2021 году доля желающих перезимовать в азиатских странах не превысила и 0,1%.