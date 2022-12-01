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2 часа назад

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортах страны

Lenta.ru

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 9 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортах страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно размещенной в сети информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, ГеленджикаКраснодараКурскаЛипецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В агентстве порекомендовали российским авиаперевозчикам организовывать провоз пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в СочиВолгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о размере финансирования субсидированных пассажирские рейсов. Так, на поддержку субсидирования гражданской авиации в 2022 году было направлено 172 миллиарда рублей.

Новости путешествий,Владимир Путин,Росавиация,
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