В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортах страны

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 9 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно размещенной в сети информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В агентстве порекомендовали российским авиаперевозчикам организовывать провоз пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.