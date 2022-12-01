Россиянам станет проще улететь в Таиланд

Авиакомпания «Аэрофлот» рассказала о планах увеличить количество рейсов в Бангкок до 21 в неделю.

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«Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что «Аэрофлот» планирует увеличить частоту полетов из Москвы», – заявил посол Таиланда в РФ.

Сейчас на курорт летает лишь 7 рейсов в неделю, поэтому увеличение произойдет минимум в три раза.

Сейчас же улететь в Таиланд можно не только из Москвы, но и из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока. Есть как прямые, так и чартерные рейсы.

В курортной стране уверены, что поток россиян повлияет не только на туристическую сферу, но и на развитие сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».