Какие направления чаще всего выбирают путешественники в декабре

Информация о самых популярных туристических маршрутах, которые выбирают путешественники для отдыха в первый месяц зимы, представлена в исследовании, проведенном специалистами сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

С помощью анализа поисковых запросов, эксперты выяснили какие авиа- и железнодорожные билеты пользователи ищут чаще всего. В ходе исследования удалось выяснить, что одним из самых востребованных российских направлений уже по традиции стала Москва, доля которой составила почти 19% среди общего количества запросов.

Вторым по популярности стал Сочи, его доля составила порядка 11,2%. Замыкает тройку лидеров Северная столица, доля которой составила 11%.