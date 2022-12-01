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1 час назад

Какие направления чаще всего выбирают путешественники в декабре

runews24.ru

Информация о самых популярных туристических маршрутах, которые выбирают путешественники для отдыха в первый месяц зимы, представлена в исследовании, проведенном специалистами сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Какие направления чаще всего выбирают путешественники в декабре
Фото: runews24.rurunews24.ru

С помощью анализа поисковых запросов, эксперты выяснили какие авиа- и железнодорожные билеты пользователи ищут чаще всего. В ходе исследования удалось выяснить, что одним из самых востребованных российских направлений уже по традиции стала Москва, доля которой составила почти 19% среди общего количества запросов.

Вторым по популярности стал Сочи, его доля составила порядка 11,2%. Замыкает тройку лидеров Северная столица, доля которой составила 11%.

В том числе в декабрьском рейтинге наиболее востребованных туристических маршрутов оказались Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды и Калининград. Популярными зарубежными направлениями стали Стамбул, Ереван и Анталия.

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