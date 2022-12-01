На Кипре турвизы для россиян станут платными

Островной курорт рискует еще большими потерями в стратегическом направлении.

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С 1 декабря на территории Кипра вступил в силу ранее анонсированный закон о введении платы за оформление туристической визы.

Страна до последнего оттягивала приостановку упрощенного визового режима для граждан РФ, но под давлением ЕС все-таки пошла на этот невыгодный для себя шаг.

Теперь российским туристам для отдыха на Кипре придется платить дополнительно восемьдесят евро за визу, для детей она будет стоить сорок евро.