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1 час назад

На Кипре вступил в силу закон о платном оформлении туристической визы для россиян

Inc-News

Островной курорт рискует еще большими потерями в стратегическом направлении.

На Кипре турвизы для россиян станут платными
Фото: Inc-NewsInc-News

С 1 декабря на территории Кипра вступил в силу ранее анонсированный закон о введении платы за оформление туристической визы.

Страна до последнего оттягивала приостановку упрощенного визового режима для граждан РФ, но под давлением ЕС все-таки пошла на этот невыгодный для себя шаг.

Теперь российским туристам для отдыха на Кипре придется платить дополнительно восемьдесят евро за визу, для детей она будет стоить сорок евро.

По мнению самих местных экспертов, такое решение еще сильнее ударит по туристической отрасли Кипра, которая является одной из важнейших для страны.

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