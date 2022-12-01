"Аэрофлот" будет летать из Самары в Минеральные воды

Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары - 16:00, прибытие в Минеральные Воды - в 18:00.
В обратном направлении рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям в 10:50, по субботам в 11:00.
В настоящее время полеты в Минеральные Воды из Самары также осуществляют авиакомпании "Азимут" и "Уральские авиалинии".
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки - на сайтах авиаперевозчиков.