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1 час назад

"Аэрофлот" будет летать из Самары в Минеральные воды

Волга Ньюсиещё 1

Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары - 16:00, прибытие в Минеральные Воды - в 18:00.

"Аэрофлот" будет летать из Самары в Минеральные воды
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

В обратном направлении рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям в 10:50, по субботам в 11:00.

В настоящее время полеты в Минеральные Воды из Самары также осуществляют авиакомпании "Азимут" и "Уральские авиалинии".

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки - на сайтах авиаперевозчиков.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Аэрофлот,
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