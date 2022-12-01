"Аэрофлот" будет летать из Самары в Минеральные воды

Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары - 16:00, прибытие в Минеральные Воды - в 18:00.

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В обратном направлении рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям в 10:50, по субботам в 11:00.

В настоящее время полеты в Минеральные Воды из Самары также осуществляют авиакомпании "Азимут" и "Уральские авиалинии".