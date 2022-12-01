Голландец описал поездку в Чечню фразой «бегали мурашки»

«Приехали на перевал. Вышли из машины и... Знаете это чувство, когда вы на природе бываете, и кажется, что красивее, чем сейчас, не может быть? У меня такое было, именно здесь, на перевале в Чечне! Нам такой вид открылся! Туман немного есть, но он расходится, и видно высокие горы. Мурашки бегали по телу, так красиво», — заявил голландец.