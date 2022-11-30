Туроператоры предложили россиянам сменить Гоа на Кералу

Туроператоры и отельеры Южной Индии планируют привлечь больше российских туристов в штат Керала с помощью новых туристических маршрутов. Представители туротрасли рассчитывают, что россиян привлечет не только знакомство с аюрведой, но и местная кухня, традиции, памятники и пляжи на южном побережье страны. Об этом рассказал журналистам представитель компании Aalok Tours & Travels Ананд на Индороссийской выставке-ярмарке путешествий и туризма, которая проходит в Тривандруме.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По его словам, юг страны популярен среди гостей из Европы и других стран, однако российским туристам он малоизвестен, поскольку большинство выбирает отдых в Гоа и северных регионах. «Это немного другая Индия», – подчеркнул индийский туроператор. При этом путешественникам необязательно ехать сюда только ради изучения старинной медицинской практики, считает Ананд. Иное мнение высказал в кулуарах выставки владелец одного из прибрежных отелей по имени Сисупалан: «В России, я знаю, интересуются йогой, а теперь познакомьтесь с аюрведой».

Исполнительный директор компании «Мос-тур» Ольга Малиновская, принимающая участие в ярмарке, считает Кералу перспективным направлением для туристов из России. По ее словам, регион способен привлечь россиян активными и йога-турами и протяженной береговой линией.

Для россиян Керала – направление не новое: много лет подряд российские туроператоры предлагают отдых в этом штате, хотя поездки туда не пользуются высоким спросом. В июле TourDom.ru сообщал об продаже авторских туров в южный штат от компании ITM Group – купить их можно и сейчас. По данным сети «Слетать.ру», поездки в Кералу организуют также ICS Travel Group и компания «ПАКС».