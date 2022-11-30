Поезда «Сапсан» решили убрать с маршрута Нижний Новгород - Москва

Между Нижним Новгородом и Москвой перестанут ходить поезда «Сапсан», в РЖД сочли нецелесообразным возврат поездов на этот маршрут.
Ранее «Сапсаны» с этого маршрута снимали из-за ремонта Курского вокзала, говорится в Telegram-канале портала NN.RU.
Заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов пояснил, что решено остановиться на схеме – отдельные поезда до Нижнего из Москвы.
Курский вокзал будет использоваться больше под диаметральное движение, поэтому направлять туда скоростной поезд нецелесообразно.
Пегов отметил, что прямой трафик пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву был около 20%, поэтому более эффективно использовать «Сапсаны» на маршруте Санкт-Петербург – Москва.
Напомним, в мае компания Siemens решила прекратить техобслуживание поездов РЖД. Сообщалось, что техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено под руководством и контролем РЖД.