В туриндустрии высказались о ценах на авиабилеты в России

Стоимость авиаперевозок выросла по всему миру, но в России это ощущается особенно остро ввиду действующих ограничений. К примеру, более чем в два раза подорожали перелеты в Таиланд, почти в два раза выросли цены на билеты в Турцию и Египет. При этом стоимость перелетов по России осталась на прежнем уровне. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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«Рост цен связан с тем, что стало меньше бортов, часть мы отдали, еще часть не может работать на выездном рынке, так что дефицит ощущается, — сказал Барзыкин. — Примерно в два с лишним раза выросли цены на перелеты в Таиланд, в целом Юго-Восточная Азия подорожала, Египет и Турция подорожали почти в два раза, особенно это ощущается в пиковые даты».

При этом цены на внутренние перелеты, по словам Барзыкина, сохранились практически на уровне прошлогодних. Кроме того, авиакомпании регулярно устраивают акции и распродажи авиабилетов, иногда даже билет до курортного Сочи можно купить дешевле тысячи рублей.

«Внутри страны перевозки очень лояльны и востребованы, можно поймать очень хорошие цены. Но, конечно, цены достаточно динамичны и подвижны, растут в пиковые сезоны: улететь 30 ноября, конечно, будет дешевле, чем 30 декабря. Но в среднем все остается в рамках прошлого года», — заключил собеседник «Ленты.ру».