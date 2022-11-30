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1 час назад

Огромное число россиян посетили Пхукет в ноябре

runews24.ru

Более 50 тысяч россиян приехали на Пхукете в течение ноября.

Огромное число россиян посетили Пхукет в ноябре
Фото:  runews24.ru runews24.ru

Более 10 тысяч туристов ежедневно прилетали на тайский Пхукет с 1 по 26 ноября, сообщает газета «Новости Пхукета».

26 ноября в Международном аэропорте популярного острова зафиксировано 10467 путешественников, прибывших из-за рубежа. Среди них было 2778 российских туристов.

В общей сложности в ноябре более 209 тысяч туристов посетили Пхукет. Доля российских путешественников в общем потоке составила порядка 25% - отдыхать на остров в ноябре отправилось более 51 тысячи россиян.

Стоит отметить, что Россия занимает лидирующее место по турпотоку. На втором месте находятся туристы из Индии. Далее идут гости из Австралии, Великобритании и Германии.

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