Огромное число россиян посетили Пхукет в ноябре

Более 50 тысяч россиян приехали на Пхукете в течение ноября.

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Более 10 тысяч туристов ежедневно прилетали на тайский Пхукет с 1 по 26 ноября, сообщает газета «Новости Пхукета».

26 ноября в Международном аэропорте популярного острова зафиксировано 10467 путешественников, прибывших из-за рубежа. Среди них было 2778 российских туристов.

В общей сложности в ноябре более 209 тысяч туристов посетили Пхукет. Доля российских путешественников в общем потоке составила порядка 25% - отдыхать на остров в ноябре отправилось более 51 тысячи россиян.