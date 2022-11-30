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4 часа назад

Нескучное путешествие: могила лекаря

ProOren

Нескучное путешествия – интересные история и места Оренбуржья.

Нескучное путешествие: могила лекаря
Фото: pixabay.compixabay.com

В восьми километрах юго-западнее поселка Бурлыкский, Беляевского района, Оренбургской области, в долине степной речушки Тузлукколь есть очень интересное и достаточно известное урочище, называемое Солеными грязями или Соленым урочищем.

Здесь из берега совершенно пресной речки истекают родники насыщенной солью воды – рапы. Эта соленая вода создала обширные залежи целебных грязей, которыми многие столетия пользуются коренное население.

Тузлуккольские грязи широко известны далеко за пределами Оренбуржья. На лечение болезней суставов сюда в летний период приезжают, наряду с оренбуржцами, жители Казахстана, Башкирии, и многих других регионов.

Рядом с урочищем, на возвышенности, располагается, некое захоронение. Считается, что это могила лекаря Тамерлана. Посещение её имеет свои правила. Подниматься к ней необходимо по крутой тропе от родника под холмом, пройти в ворота, загадать желание и повязать ленточку! А вот отходить от неё можно по пологой тропинке спиной вперёд, ровно сорок шагов! Когда могила скроется за холмом можно разворачиваться!

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