Нескучное путешествие: могила лекаря

Тузлуккольские грязи широко известны далеко за пределами Оренбуржья. На лечение болезней суставов сюда в летний период приезжают, наряду с оренбуржцами, жители Казахстана, Башкирии, и многих других регионов.

Рядом с урочищем, на возвышенности, располагается, некое захоронение. Считается, что это могила лекаря Тамерлана. Посещение её имеет свои правила. Подниматься к ней необходимо по крутой тропе от родника под холмом, пройти в ворота, загадать желание и повязать ленточку! А вот отходить от неё можно по пологой тропинке спиной вперёд, ровно сорок шагов! Когда могила скроется за холмом можно разворачиваться!