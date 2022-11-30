Пожилой американец показал гениталии попутчице в самолете

Инцидент произошел еще в апреле этого года, когда 76-летний житель Флориды во время полета из Нью-Йорка в Бостон, сидя рядом с 21-летней попутчицей, ласкал себя рукой, а затем и вовсе продемонстрировал ей свои гениталии. А за несколько минут до посадки он прикоснулся к девушке, тогда она попросила его объясниться, но пенсионер отвернулся и посмотрел в окно.