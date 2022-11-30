Пожилой американец показал гениталии попутчице в самолете

В США во время перелета пожилой пассажир начал ублажать себя на глазах молодой девушки, а затем и вовсе обнажился.
Инцидент произошел еще в апреле этого года, когда 76-летний житель Флориды во время полета из Нью-Йорка в Бостон, сидя рядом с 21-летней попутчицей, ласкал себя рукой, а затем и вовсе продемонстрировал ей свои гениталии. А за несколько минут до посадки он прикоснулся к девушке, тогда она попросила его объясниться, но пенсионер отвернулся и посмотрел в окно.
Когда самолет приземлился, жертва домогательств обратилась к бортпроводнику и рассказала о произошедшем. Она показала записанный ролик, на котором видно, как пожилой мужчина занимался мастурбацией.
Спустя полгода американец признал свою вину. Теперь он может лишиться свободы на срок до 90 дней и заплатить штраф в 5 000 долларов. Заседание суда назначено на март следующего года, пишет Boston.