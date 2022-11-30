Подъемники "Роза Хутор" возобновят работу 1 декабря

Основные канатные дороги на курорте "Роза Хутор" с 1 декабря возобновляют работу перед началом зимнего сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта в среду.

Фото: unsplash unsplash

"В преддверии зимнего сезона 2022-2023 годов после планового проведения регламентных работ, подъемники курорта вновь будут открыты для гостей. С 1 декабря начнут работу канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес" и "Кавказский Экспресс". Как ожидается, горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что подъемники будут работать для тех, кто проживает в отелях Горной Олимпийской деревни и для других гостей курорта. Здесь также возобновят работу высокогорные качели и малый подвесной мост.

"С 1 декабря в Горной Олимпийской деревне будет открыт аттракцион родельбан. Благодаря новой яркой иллюминации он теперь доступен и в темное время суток. Это самое востребованное развлечение в горах Сочи, представляющее собой управляемые сани, которые двигаются по специальной конструкции с поворотами. Длина скоростного спуска родельбана составляет 1 350 м, он состоит из различных виражей и трех кругов", - подчеркнул собеседник агентства.