Близко, дешево, красиво: что делать зимой в Абхазии

Одним из самых популярных направлений у россиян остается Абхазия. Как выяснил "Рамблер", страна пользуется спросом у туристов не только в летний и бархатный сезоны, но и зимой.

Фото: Radomirkka.livejournal.com Radomirkka.livejournal.com

Многие туристы заезжают в Абхазию во время зимнего отдыха в Сочи — сделать это совсем не сложно в силу близости республики к южной столице России. Так, от аэропорта в Адлере до границы с Абхазией (КПП Псоу) можно доехать на такси за 20-30 минут, потратив на это не больше 500 рублей, или на общественном транспорте, если хочется сэкономить.

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Есть и те, кто отправляется в Абхазию на полноценный отпуск, приобретая тур по очень приятной цене даже в новогодние праздники. Второй вариант - отправиться в солнечную страну самостоятельно. Тогда следует добраться на поезде или самолете до Адлера, затем доехать до границы, а пройдя пункты пропуска сесть на нужную маршрутку в Абхазии или взять такси до гостиницы.

При этом Абхазия и зимой остается привлекательной для туристов. Конечно, в декабре-январе в море уже не поплаваешь, но насладиться морским воздухом и наблюдать алые закаты можно и зимой. Иногда, приехав зимой в Абхазию, сложно понять, какое время года сейчас - страна цветет почти круглый год, а температура зимой редко опускается ниже 10 градусов.

Так, делая фото в туристических локациях, можно не понять, что на дворе зима, если не обращать внимания на теплую одежду людей. При этом в стране открыты веранды и пообедать на свежем воздухе зимой здесь не проблема. А представьте, как приятно декабрьским утром погреться на солнышке попивая кофе на набережной?! Это ли не лучший способ перезарядиться после тяжелых рабочих будней.

Что стоит посмотреть

Зимой, так же как и летом, стоит обязательно прогуляться по солнечной Гагре, зажатой между горами и морем. Вся в раскидистых эвкалиптах и пушистых пальмах даже зимой она будет радовать глаз.

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Здесь можно полежать на галечном пляже, пусть и в одежде, но понежиться на солнышке, съездить на смотровые площадки, сделать красивые яркие фото.

Другой обязательный пункт посещения - Новый Афон.

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Здесь красиво круглый год - стоит прогуляться у лебединого озера, взглянуть на водопад и живописную заброшенную станцию Псырцха, съездить к монастырю. Виды точно вас порадуют, а атмосфера напомнит зимнюю Италию.

Не стоит обходить вниманием столицу Абхазию, город с большой историей Сухум. Его тысячи лет назад основывали греки, а сейчас его считают единственной столицей на черноморском побережье. Тут колоритная живописная набережная, красивые старые улочки в европейском стиле, вкусная национальная еда и новые концептуальные кафе.

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