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5 часов назад

РЖД намерены использовать в 2023 году двухэтажные поезда для перевозки пассажиров на юг

ТАССиещё 1

РЖД не планируют увеличивать количество поездов в южном направлении России летом 2023 года, растущий пассажиропоток намерены удовлетворить за счет увеличения составности вагонов и установки двухэтажных поездов, сообщил в среду журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов на конференции "PRO//Движение.Туризм" в Екатеринбурге.

РЖД намерены использовать двухэтажные поезда для перевозки пассажиров на юг
Фото: ТАССТАСС

"То, что касается юга, мы будем идти по пути увеличения составности поездов и установки туда двухэтажных поездов. Потому что все, что касается юга, там уже друг за другом едут. Проще в один поезд сцепить", - сказал он.

Пегов добавил, что в этом вопросе необходимо либо найти компромисс с грузоперевозчиками, поскольку необходимо учитывать грузовое движение в порты Черноморского бассейна, либо принимать более радикальные решения, например проектировать выделенные пути до Адлера. Сейчас такие решения обсуждаются.

Новости путешествий,Дмитрий Пегов,РЖД,
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