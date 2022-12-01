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1 час назад

Пассажир самолета напал на стюардессу и придушил ее за просьбу занять место

Lenta.ruиещё 1

Пассажир самолета признал в суде свою вину за нападение на стюардессу авиакомпании EasyJet во время полета. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Пассажир самолета напал на стюардессу после просьбы занять место
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Манчестера на Мальту. Во время полета 51-летний Колин Смит, летевший на отдых с возлюбленной, выпил слишком много виски и начал вести себя агрессивно.

Когда стюардесса увидела, как турист поднимается со своего места, чтобы пойти в туалет, она попросила его занять свое место, поскольку в это время самолет снижался и горело световое табло «пристегните ремни». Однако Смит разозлился, схватил двумя руками сотрудницу авиакомпании за горло и начал душить.

Бортпроводница оттолкнула его, и пассажир упал на сидящих рядом попутчиков, которые начали сдерживать его, чтобы он снова не набросился на члена экипажа. В этот момент стюардесса спросила у сопровождавшей Смита женщины, нет ли у него психических отклонений, на что та ответила: «Я говорила ему не пить этот виски».

Спустя неделю после случившегося нарушитель был задержан и допрошен. Он признался полицейским, что выпил три четверти бутылки виски и был пьян на «9 из 10». Уточняется, что инцидент произошел в марте, однако судебные слушания по этому делу продолжаются до сих пор. На последнем заседании Смит признал свою вину в нападении на стюардессу.

В октябре в США пассажир, летевший первым классом авиакомпании American Airlines, напал на бортпроводницу из-за просьбы надеть маску и был задержан полицией. Инцидент произошел на рейсе 976 из Нью-Йорка в штат Калифорния. Как рассказали очевидцы, во время спора американец замахнулся на бортпроводницу и дважды ударил ее по лицу кулаком.

Новости путешествий,Колин Смит,Easyjet,
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