Самолеты вновь будут летать из Самары в Таиланд

«Вылеты из Самары в аэропорт Утапао будет осуществлять компания Azur Air. Пассажиры смогут летать на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 мест», – отметили в пресс-службе аэропорта Курумоч. Тайский аэропорт Утапао расположен в 40 километрах от города Паттайя. Из Самары туда можно долететь за 8 часов. Вылеты предполагаются в 03:00, прилеты – в 15:00. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Екатеринбург тоже возобновил прямое авиасообщение с Таиландом: из аэропорта Кольцово вновь начали курсировать прямые авиарейсы, которых не было два года. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / globallookpress.com