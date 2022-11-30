Турист пропал без вести с круизного лайнера

Шикарный лайнер Carnival Valor вышел в море из Нового Орлеана и пара пассажиров — брат и сестра, будучи в приподнятом настроении, направились в бар.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

В какой-то момент мужчина отошел в туалетную комнату, предупредив свою спутницу, что он «ненадолго».

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Прошел час, но он так и не вернулся. В каюте его тоже не было. Молодой, полный сил, 28-летний парень попросту исчез.

Было около 23:00, когда ушел брат, но сестра сообщила о его исчезновении только в полдень на следующий день.

По громкой связи на корабле сделали несколько объявлений, чтобы пропавший пассажир подошел к стойке ресепшн, а служба безопасности начала исследовать судно в его поисках.

Примерно через два часа было принято решение развернуть судно. Пассажирам сообщили, что время прибытия в порт Косумеля в Мексике будет изменено.

Carnival Valor вернулся к своему маршруту, чтобы поддержать поисково-спасательные работы.

Около 14:30 в береговую охрану поступил звонок с корабля с сообщением о происшествии: пропал пассажир круизного лайнера.

Практически в ту же минуту начались поиски человека несколькими экипажами — как с воздуха, так и с моря.

Всем судам в заливе была объявлена тревога, а береговая охрана задействовала все доступные ресурсы.

Поиски простирались более чем на 300 км. Температура воды в тот день была чуть выше 20 градусов Цельсия.

Учитывая, сколько часов прошло с того момента, когда мужчину видели в последний раз, шансы на спасения казались минимальными.

Примерно в 30 км от берега экипаж сухогруза CRINIS осматривал поверхность при помощи биноклей, и, наконец, около 20:30 они что-то заметили. Это оказался не просто мусор на воде, это был тот самый мужчина.

Экипаж вертолета береговой охраны из Нового Орлеана направился к месту происшествия и поднял человека на борт.

Спасенный смог назвать свое имя, подтвердил, что он был тем, кто упал за борт. Врачи обнаружили у мужчины признаки гипотермии, шок и обезвоживание.

На самом деле он не дал никаких четких разъяснений, почему упал за борт или сколько точно было времени.

Невероятно, что он смог удержаться на плаву целую ночь, а потом еще и день — всего более 15 часов.

Спасенный мужчина был передан ожидающему персоналу скорой медицинской помощи в аэропорту Лейкфронт Нового Орлеана.

Сейчас он проходит обследование в больнице, его состояние стабильно.