В Дубае акула приплыла на пляж и напугала купающихся

В Дубае отдыхающие сняли на видео акулу, которая приплыла на мель на пляж Кайт-Бич.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В Дубае на пляж Кайт-Бич в Персидском заливе заплыла акула. Она напугала купающихся, передает Daily Mail. Кадры появления хищника вблизи берега выложили в соцсети очевидцы. На видео можно заметить выступающий из воды плавник акулы.

При этом часть людей купается, а часть ведет наблюдение за происходящим с суши. После того, как хищника заметил спасатель, он зашел в воду по пояс и стал призывать купавшихся выплыть на берег.