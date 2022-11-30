В Дубае акула приплыла на пляж и напугала купающихся

В Дубае отдыхающие сняли на видео акулу, которая приплыла на мель на пляж Кайт-Бич.
В Дубае на пляж Кайт-Бич в Персидском заливе заплыла акула. Она напугала купающихся, передает Daily Mail. Кадры появления хищника вблизи берега выложили в соцсети очевидцы. На видео можно заметить выступающий из воды плавник акулы.
При этом часть людей купается, а часть ведет наблюдение за происходящим с суши. После того, как хищника заметил спасатель, он зашел в воду по пояс и стал призывать купавшихся выплыть на берег.
Один из находившихся в воде стал двигаться параллельно с акулой и с интересом за ней наблюдать. А женщину акула настигла возле буйков. Для возвращения на сушу, ей пришлось проплыть в опасной близости к хищнику. Периодически видео сопровождается призывами выйти из воды на русском языке.