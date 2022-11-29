В Европе смогут звонить и пользоваться интернетом в самолетах

«Пассажирам на рейсах в ЕС ЕС разрешено будет использоваться мобильными телефонами с максимальной отдачей и функциями, как и в наземной мобильной сети 5G», — говорится в решении комиссии.

Уточняется, что покрытие 5G в самолете станет возможным благодаря установке на воздушных судах специального сетевого оборудования, называемого «пикосота». Небольшие сотовые базовые станции будут отправлять через спутник в мобильную сеть на земле телефонные звонки, текстовые сообщения и другие данные. В Еврокомиссии подчеркнули, что технология будет доступна в ближайшее время, но не позднее 30 июня 2023 года.