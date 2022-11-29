Акула-убийца атакует Дубай

Инцидент на пляже Кайт бич в Дубаи потряс воображение не только не только сотен непосредственных свидетелей происшествия, но и шести с половиной миллионов пользователей Сети, куда попало шокирующее видео.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Огромная акула внезапно появилась у самого берега и начала описывать круги около находящихся в воде мужчины и женщины.

Люди на берегу начали кричать, указывая пловцам на опасность.

Первой заметила хищника женщина. И как ни в чем ни бывало поплыла к берегу. Ее примеру последовал мужчина.

Эксперты уверены: если бы женщина подняла крик, замахала руками, поддалась панике, акула наверняка атаковала бы беззащитную жертву.