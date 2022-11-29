Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Акула-убийца атакует Дубай

Passion.ru

Инцидент на пляже Кайт бич в Дубаи потряс воображение не только не только сотен непосредственных свидетелей происшествия, но и шести с половиной миллионов пользователей Сети, куда попало шокирующее видео.

Акула-убийца атакует Дубай
Фото: Passion.ruPassion.ru

Огромная акула внезапно появилась у самого берега и начала описывать круги около находящихся в воде мужчины и женщины.

Люди на берегу начали кричать, указывая пловцам на опасность.

Первой заметила хищника женщина. И как ни в чем ни бывало поплыла к берегу. Ее примеру последовал мужчина.

Эксперты уверены: если бы женщина подняла крик, замахала руками, поддалась панике, акула наверняка атаковала бы беззащитную жертву.

Не все знают, что в закрытом от океане Персидском заливе, обитает более 30 видов акул. В том числе и те, что представляют смертельную угрозу для человека.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители