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48 минут назад

Российским туристам стали доступны туры на «экзотические» горнолыжные курорты

Lenta.ru

Российским туристам стали доступны туры на горнолыжные курорты Южной Кореи. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали в Национальной организации по туризму Кореи (НОТК).

Доступные россиянам туры на «экзотические» горнолыжные курорты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В НОТК Южную Корею назвали новым и «экзотическим» горнолыжным направлением для россиян и отметили, что у страны большие перспективы в связи с популярностью корейской культуры в России.

По данным АТОР, в настоящее время из России в Южную Корею можно попасть только транзитными рейсами через третьи страны, в частности через ОАЭ, Турцию, Узбекистан, Казахстан и Катар. Самые недорогие авиабилеты из Москвы в Сеул (с перелетом через Узбекистан) на середину января можно приобрести от 60 тысяч рублей в обе стороны. Сама путевка (без учета билетов) обойдется путешественникам минимум в 150 тысяч рублей.

Специалисты НОТК подчеркнули, что у корейских горнолыжных комплексов есть множество сильных сторон, в том числе длинные трассы и склоны. К примеру, на территории курорта Енпхен находится самый длинный склон в Корее протяженностью 5,6 километра.

«Раем для сноубордистов» из-за разнообразия трасс и наличия экстрим-парка для скоростного катания прозвали другой комплекс — «Феникс парк». Более того, на многих корейских курортах есть специальная система искусственного оснежения, которая позволит туристам кататься не только в зимний период, но и на протяжении всего года.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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