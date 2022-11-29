Доступные россиянам туры на «экзотические» горнолыжные курорты

В НОТК Южную Корею назвали новым и «экзотическим» горнолыжным направлением для россиян и отметили, что у страны большие перспективы в связи с популярностью корейской культуры в России .

По данным АТОР, в настоящее время из России в Южную Корею можно попасть только транзитными рейсами через третьи страны, в частности через ОАЭ, Турцию, Узбекистан, Казахстан и Катар. Самые недорогие авиабилеты из Москвы в Сеул (с перелетом через Узбекистан) на середину января можно приобрести от 60 тысяч рублей в обе стороны. Сама путевка (без учета билетов) обойдется путешественникам минимум в 150 тысяч рублей.