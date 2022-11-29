Выросло число открытых для российских туристов стран

Количество открытых для российских туристов стран увеличилось с весны текущего года более чем в четыре раза и в настоящий момент превышает 30 государств. Об этом сообщил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в ходе пресс-конференции.
"Россияне по-прежнему могут путешествовать по всему миру. Еще в марте-мае у нас было всего семь стран, куда мы могли выехать, сегодня их более 30. И мы видим, что география расширяется. <…> Сегодня мы видим, что у нас география - не только ближнее зарубежье, но и дальнее - Куба, Таиланд. По-прежнему пользуются спросом Турция, ОАЭ", - сказал вице-президент РСТ.
Для российских туристов продолжает действовать рекомендация МИД РФ и Ростуризма, согласно которой россиянам следует оценивать риски при посещении европейских стран, напомнил он. Кроме того, некоторые страны прекратили выдавать визы российским гражданам.
"Мультивизы сейчас практически не ставят. Более чем на 95% визы разовые только на поездку и только во временных ограничениях", - подчеркнул Осауленко.
Исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова рассказала, что спрос российских туристов на путешествия в Европу снижается из-за сложностей с получением виз, дороговизны и трудностей перелета. В основном туда отправляются самостоятельные туристы. Наиболее востребованными направлениями являются Италия, Испания, Греция и Кипр.