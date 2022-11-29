Выросло число открытых для российских туристов стран

"Россияне по-прежнему могут путешествовать по всему миру. Еще в марте-мае у нас было всего семь стран, куда мы могли выехать, сегодня их более 30. И мы видим, что география расширяется. <…> Сегодня мы видим, что у нас география - не только ближнее зарубежье, но и дальнее - Куба, Таиланд. По-прежнему пользуются спросом Турция, ОАЭ", - сказал вице-президент РСТ.