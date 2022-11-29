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1 час назад

Число открытых для российских туристов стран выросло с весны в четыре раза

ТАСС

Количество открытых для российских туристов стран увеличилось с весны текущего года более чем в четыре раза и в настоящий момент превышает 30 государств. Об этом сообщил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в ходе пресс-конференции.

Выросло число открытых для российских туристов стран
Фото: unsplashunsplash

"Россияне по-прежнему могут путешествовать по всему миру. Еще в марте-мае у нас было всего семь стран, куда мы могли выехать, сегодня их более 30. И мы видим, что география расширяется. <…> Сегодня мы видим, что у нас география - не только ближнее зарубежье, но и дальнее - Куба, Таиланд. По-прежнему пользуются спросом Турция, ОАЭ", - сказал вице-президент РСТ.

Для российских туристов продолжает действовать рекомендация МИД РФ и Ростуризма, согласно которой россиянам следует оценивать риски при посещении европейских стран, напомнил он. Кроме того, некоторые страны прекратили выдавать визы российским гражданам.

"Мультивизы сейчас практически не ставят. Более чем на 95% визы разовые только на поездку и только во временных ограничениях", - подчеркнул Осауленко.

Исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова рассказала, что спрос российских туристов на путешествия в Европу снижается из-за сложностей с получением виз, дороговизны и трудностей перелета. В основном туда отправляются самостоятельные туристы. Наиболее востребованными направлениями являются Италия, Испания, Греция и Кипр.

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