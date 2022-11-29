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1 час назад

Пулково: десятки иностранных авиакомпаний готовы летать в Санкт-Петербург

TourDom

Директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково Асият Халваши рассказала о десятках авиакомпаний из Азии и Ближнего Востока, которые готовы поставить свои рейсы в Петербург. С их помощью в аэропорту хотят увеличить пассажиропоток до допандемийного уровня.

Десятки иностранных авиакомпаний готовы летать в Санкт-Петербург
Фото: TourDomTourDom

Правда, не все так просто. Халваши подчеркнула, что одно из препятствий для реализации задуманного – это необходимость либерализации соглашений о воздушном транспорте. Пулково ведет переговоры по этому вопросу с Минтрансом, но пока что прогресса в вопросе не намечается.

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По словам Асият, перевозчики из Индии, Саудовской Аравии, Вьетнама, ОАЭ, Омана, Катара, Бахрейна и Венесуэлы готовы поставить свои рейсы в Пулково. К такому выводу руководитель управляющей компании пришла после встреч с представителями туристических и авиакомпаний, которые базируются в Азии и на Ближнем Востоке. С соответствующим запросом Пулково уже обращался в Минтранс, где пока что отвергли введение режима «открытого неба».

Чиновники не заметили большого интереса среди зарубежных перевозчиков. Сообщалось, что авиакомпании присылали не так уж много запросов.

Кроме того, в министерстве считают, что такие вопросы нужно рассматривать в первую очередь с учетом интересов российских компаний – они не должны быть ущемлены. То есть нужно соблюдать паритет, и если по тому или другому маршруту начнет летать иностранная авиакомпания, то и отечественный перевозчик не должен оставаться в стороне. Напомним, аналогичные аргументы со стороны Минтранса звучали весной, когда обсуждалась возможность увеличения квот для турецких авиакомпаний. Регулятор готов был сделать это при условии соблюдения паритета, если российские перевозчики получат доступ к турецким маршрутам без рисков ареста самолетов.

Вероятно, переговоры между Пулково и Минтрансом продолжатся, так как в аэропорту надеются найти замену европейским компаниям, покинувшим рынок, что негативно сказалось на пассажиропотоке. Кроме того, в Пулково считают, что с приходом новых перевозчиков увеличится и общий поток иностранных туристов, которых так не хватает городу.

Новости путешествий,Минтранс РФ,
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