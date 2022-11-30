Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год превысит 94 млн человек

Газета.Ruиещё 2

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год превысит 94 млн человек. Об этом он сообщил на совещании у президента РФ, передает ТАСС. "Это порядка 80 млн пассажиров - внутренние воздушные линии и 16 млн - международные воздушные линии", - сказал он. Пассажиропоток уменьшился в том числе и из-за закрытия южных аэропортов, отметил он. С начала года авиакомпании уже перевезли 87 млн пассажиров, добавил Савельев. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в третьем квартале увеличил перевозки пассажиров внутри РФ на четверть, до 6,94 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении авиакомпании. При этом общий пассажиропоток за квартал вырос на 5,5%, до почти 8 млн человек. По итогам же первых девяти месяцев объем внутренних перевозок вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает перевозчик. Таким образом, с января по сентябрь, услугами авиакомпании воспользовалось 13,2 млн пассажиров. Общий пассажирооборот авиакомпании в январе - сентябре 2022 года превысил аналогичный показатель предыдущего года на 13,5%, уточняют в "Аэрофлоте".

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год превысит 94 млн человек
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Виталий Савельев,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители