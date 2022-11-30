Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год превысит 94 млн человек. Об этом он сообщил на совещании у президента РФ, передает ТАСС. "Это порядка 80 млн пассажиров - внутренние воздушные линии и 16 млн - международные воздушные линии", - сказал он. Пассажиропоток уменьшился в том числе и из-за закрытия южных аэропортов, отметил он. С начала года авиакомпании уже перевезли 87 млн пассажиров, добавил Савельев. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в третьем квартале увеличил перевозки пассажиров внутри РФ на четверть, до 6,94 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении авиакомпании. При этом общий пассажиропоток за квартал вырос на 5,5%, до почти 8 млн человек. По итогам же первых девяти месяцев объем внутренних перевозок вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает перевозчик. Таким образом, с января по сентябрь, услугами авиакомпании воспользовалось 13,2 млн пассажиров. Общий пассажирооборот авиакомпании в январе - сентябре 2022 года превысил аналогичный показатель предыдущего года на 13,5%, уточняют в "Аэрофлоте".