В Таиланде не могут решить, когда закрывать бары для туристов

Владельцы питейных заведений в туристических местах Таиланда просят продлить время работы до 4 утра. Сейчас наливать запрещают после 2 часов ночи. Нововведение предлагается для таких районов, как Банг Ла на Пхукете, Самуи, Паттайя, а также Каосан Роуд, Сой Ковбой и Патпонг в Бангкоке. Менять часы приема горячительных напитков для местного населения, отдыхающих, как правило, в других местах не предлагается.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как считает бизнес, это позволит увеличить прибыль заведений на 20%, а может, даже на треть. Ночной отдых у многих туристов начинается в 22 часа. Как показывает статистика, больше всего отдыхающие тратят начиная с часа ночи. И к моменту закрытия баров у многих настроение требует продолжения банкета.

Поводом для новой волны призывов стала позиция Комитета по контролю за алкогольными напитками. В пятницу он выступил против предложения. По мнению чиновников, изменение режима работы повысит количество аварий на четверть. И ежедневно на дорогах будет фиксироваться на 10–20 смертей больше.Владельцы заведений считают, что проблем можно избежать благодаря… контрольно-пропускным пунктам вокруг развлекательных районов. Правильное зонирование поможет минимизировать количество пьяных водителей и риск несчастных случаев. На стороне питейных заведений министр туризма и спорта Таиланда Пипхат Ратчакитпракарн.