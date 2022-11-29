Чтобы улететь на Пхукет, туристам пришлось срочно облегчить чемодан

В чате «Источники ТурДома» турагент поделилась проблемой: 24 ноября, когда ее клиенты вылетали на Пхукет из Шереметьево-С рейсом EO-3477 а/к «Икар», в аэропорту неожиданно выяснилось, что оплатить превышение багажа нельзя. «На стойке регистрации им заявили: на борт можно взять 10 кг на человека, и не больше», – рассказала турагент. При этом туроператор оговаривает у себя на сайте возможность оплаты сверхнормативного багажа. В подтверждение этого турагент привела скриншот.

Фото: Tourdom Tourdom

Туристам сообщили, что рейсы «Икара» выполняет Nordwind, и предложили разбираться с авиакомпаниями. Получить объяснения там не удалось, дозвониться до туроператора «Пегас» также не получилось. В итоге туристы выложили часть вещей и отдали их сыну, которого ради этого пришлось вызвать в Шереметьево.

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По словам турагента, туристы ехали в аэропорт с перевесом, рассчитывая на заявленную возможность доплатить. Всех участников этой истории удивило, что в реальности может быть по-другому. «Почему туристы вынуждены сидеть перебирать вещи в аэропорту и взвешивать, какой из чемоданов легче сам по себе, чтобы еще что-то можно было взять», – недоумевает турагент.

При этом в «Пегасе» настаивают, что на сайте размещена верная информация.

«10 кг – строго, перевес – доплата на стойке. Все доплачивают, проблем нет», – сообщил TourDom.ru представитель компании.

Как убедился наш корреспондент, на сайте «Пегаса» в разделе о правилах перевозки багажа на рейсах в Таиланд размещена ссылка на сайт авиакомпании «Икар». И уже там опубликованы подробности, в том числе исключения из правил. Перевозчик предупреждает, что возможность оформления сверхнормативного багажа в аэропорту вылета «зависит от технических возможностей авиакомпании». Кроме того, она оставляет за собой право отказать, «если масса или количество мест превышает установленную норму и не была предварительно согласована перевозчиком».