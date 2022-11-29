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1 час назад

Отдых на новогодние праздники в России подорожал на 20%

Vse42.ru

В России существенно подорожали туры на новогодние выходные, поскольку наблюдается высокий спрос и повышенная загруженность курортов.

Отдых на новогодние праздники в России подорожал на 20%
Фото: Vse24Vse24

Как рассказали представители отрасли, в зависимости от направления стоимость отдыха увеличилась на 10-20%, что обусловлено ростом спроса. Отмечается, что популярность горнолыжного отдыха в России выросла на 42% в сравнении с 2021 годом.

По данным туроператоров, лидером подорожания является горный кластер Сочи: новогодний отдых на Красной поляне для двоих обойдется в 121 – 424 тысячи рублей. Такие цены связаны с тем, что наблюдается огромный наплыв туристов, и чтобы разгрузиться, курорт даже анонсировал подорожание ски-пассов.

Тем же, кто сочтет отдых в Сочи дорогим, туроператоры рекомендуют рассмотреть в качестве вариантов Архыз и Шерегеш, горнолыжные курорты Кавказа, а также Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, пишет издание "Известия".

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