Отдых на новогодние праздники в России подорожал на 20%

В России существенно подорожали туры на новогодние выходные, поскольку наблюдается высокий спрос и повышенная загруженность курортов.

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Как рассказали представители отрасли, в зависимости от направления стоимость отдыха увеличилась на 10-20%, что обусловлено ростом спроса. Отмечается, что популярность горнолыжного отдыха в России выросла на 42% в сравнении с 2021 годом.

По данным туроператоров, лидером подорожания является горный кластер Сочи: новогодний отдых на Красной поляне для двоих обойдется в 121 – 424 тысячи рублей. Такие цены связаны с тем, что наблюдается огромный наплыв туристов, и чтобы разгрузиться, курорт даже анонсировал подорожание ски-пассов.