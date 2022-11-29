Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
3 часа назад

Названы самые выгодные даты для вылета на зимний отдых из России

Lenta.ru

Самыми выгодными датами для вылета на зимний отдых по России и за границу оказались 24-25 декабря и 2-4 января. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Яндекс.Путешествия», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Названы самые выгодные даты для вылета на зимний отдых
Фото: Лента.руЛента.ру

По данным экспертов, туристам, желающим улететь на Новый год и каникулы, еще доступны для покупки недорогие билеты по российским и зарубежным направлениям, которые в среднем стоят меньше, чем в прошлом году. Среди самых подешевевших направлений аналитики называли Казань, Санкт-Петербург, Самару, Челябинск, Иркутск, Калининград, Мурманск и Уфу.

При этом из стран ближнего зарубежья выгоднее всего полететь в Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. «Среди направлений дальнего зарубежья больше всего подешевели билеты в Египет (на 40 процентов дешевле) и Таиланд (на 27 процентов дешевле)», — отметили специалисты.

Кроме того, согласно исследованию, на уровне аналогичного периода 2021 года доступны билеты в Дубай, а сильнее всего поднялись цены на авиабилеты на Кубу.

Ранее самыми бюджетными направлениями России для отдыха на Новый год назвали Нижний Новгород и Вологду. Стоимость проживания и питания в отелях невысокой категории на человека в этих городах составляет от 1,5 до двух тысяч рублей. Немного дороже обойдется отдых на родине Снегурочки — в Костроме. Кроме того, россиянам предложили встретить праздник в Великом Устюге.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители