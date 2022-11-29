Названы самые выгодные даты для вылета на зимний отдых

Яндекс. Путешествия проверили, куда ещё можно успеть выгодно купить авиабилеты на Новый Год. Для этого сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в прошлом году и сейчас.

Фото: Авторадио Авторадио

Дешевле всего купить билеты можно на 24-25 декабря и 2-4 января. Сейчас еще доступны билеты, в среднем, на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.