Названы самые выгодные даты для вылета на зимний отдых

Яндекс. Путешествия проверили, куда ещё можно успеть выгодно купить авиабилеты на Новый Год. Для этого сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в прошлом году и сейчас.
Дешевле всего купить билеты можно на 24-25 декабря и 2-4 января. Сейчас еще доступны билеты, в среднем, на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
В ТОП выгодных направлений по России для поездки на новогодние праздники вошли Казань. Улететь туда можно примерно за 5 тысяч рублей. Это почти вдвое дешевле, чем в прошлом году. На втором месте Санкт-Петербург - 4 000 руб. Это на 40% дешевле, чем годом ранее. Бронза у Самары - чуть больше 7,5 тысяч руб., т.е. на 29% дешевле.