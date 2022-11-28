На Сейшелах с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов

С 1 декабря туристы больше не должны будут предъявлять сертификаты о вакцинации или тестировании на COVID-19 для въезда на Сейшелы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.
В диппредставительстве также отметили, что при этом путешественникам предписывается иметь страховку, покрывающую в том числе случаи заболевания коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Шри-Ланка продлила действие виз для россиян с одного до шести месяцев с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовый режим будет действовать до 25 июня 2023 года.
До этого в Росавиации заявили, что сейчас из РФ можно улететь на прямых рейсах в 22 страны, в числе которых Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль и другие.