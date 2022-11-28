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2 часа назад

В Дубае появится 100-километровый туристический маршрут по пустыне

TourDom

В Дубае планируют организовать 100-километровый туристический маршрут, который пройдет через пустыню Сайх-аль-Салам мимо искусственных озер и барханов в 40 км от центра города. Проект анонсировало правительство эмирата, он входит в генеральный план развития сельской местности Дубая, который утвердил эмир Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

В Дубае появится 100-километровый туристический маршрут по пустыне
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

По замыслу авторов, туристы будут ездить по асфальтированной дороге на автомобилях и велосипедах с остановками на ключевых точках маршрута. Среди песков планируют построить кемпинги, прозрачные купольные шатры, лаунж-зону, кафе и магазины сувениров, стоянку для автодомов, кинотеатр под открытым небом и смотровую площадку для наблюдения за птицами.

Предполагается, что путешественники будут арендовать каяки для прогулок по озеру, кататься на лошадях и верблюдах, покупать экскурсии на воздушных шарах и вертолетах. Туристам собираются предлагать поездки на раскопки древностей и в археологический музей, занятия сэндбордингом и вождение по пустыне.

«Проект, в основе которого лежит концепция живописного маршрута, будет включать в себя объекты, обеспечивающие целостный туристический опыт. Он направлен на рост числа мероприятий и предлагаемых услуг, которые способствуют развитию пустынного туризма», – говорится в пресс-релизе правительства Дубая.

Когда именно будет готов маршрут, чиновники не уточняют. Генеральный план по развитию сельской местности, в который входит туристический проект, рассчитан до 2040 года.

Те, кто не планирует ждать несколько лет открытия новых туробъектов, могут этой зимой посетить 28-й фестиваль шопинга в Дубае. Он пройдет с 15 декабря по 29 января. В этот период в магазинах объявляют распродажи и разыгрывают призы. В этом году праздник дополнит самое длинное шоу дронов.

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