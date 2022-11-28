Туристы не теряют надежды уехать на Новый год по горящей путевке

В закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» обсуждают, какие направления предпочитают туристы на новогодние праздники. Круг стран соответствует обстановке: кто-то ждет горящих путевок за границу, а кто-то путешествует по России. Наблюдения турагентов о ключевых тенденциях – в этом материале.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Если говорить о выездных направлениях, то туристы предпочитают те страны, с которыми есть прямые рейсы и где туроператоры выкупают блоки мест. Это ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, а также Мальдивы.

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«По ОАЭ больше бронируют отели 3–4* завтрак, ужин или “все включено”, хорошие и бюджетные, от 90 до 150 тыс. руб. в основном за двоих на дней 5–7. По Таиланду туристы выбирают гостиницы 3-4* с завтраками 150–200 тыс. руб. за двоих на 12–15 дней. В Турции отдают предпочтение пятизвездочным отелям с «все включено», которые летом очень дорогие – по 200 тыс. за двоих, а сейчас можно улететь с огромный скидкой – 70 тыс. руб. за двоих на дней 10», – рассказал Борис из «BB tour».

Илай Благоевич («Благо-Трэвел», Санкт-Петербург) дополнил список популярных выездных направлений Кубой – так как эта страна единственная среди Карибских, куда есть прямой рейс из Москвы.

Многие для отдыха в новогодние праздники выбирают Россию, это короткие поездки на несколько дней – они доступнее, чем туры за границу.

«По России в этом году популярны столица Татарстана и Великий Устюг. Туристы в среднем предпочитают отдыхать по 3–6 ночей. Также есть брони на отели и экскурсионные программы по Москве. Во второй сезон в более крупных масштабах популярен Шерегеш», – рассказал Илай Благоевич.

«Что касается стоимости, то в среднем на человека укладываемся в 40–50 тыс. руб., после новогодних праздников – в 30–35 тыс. руб. Дальний Восток или Байкал подороже – в районе 60 тыс. руб. По загранице, например, Египет с вылетом из Питера или Москвы со встречей Нового года там – в районе 80 тыс. руб. на человека. Это мы говорим о нормальных отелях 5–4+», – поделился руководитель «Благо-Трэвел».

В Ростове-на-Дону, где до сих пор закрыт аэропорт, рассказали, что на новогодние праздники туристы едут в Краснодарский край: «Сочи, Геленджик, Анапа. В среднем Сочи стоит 3–4 тыс. руб. с человека в сутки на полном пансионе с бассейном. Также популярностью пользуются туры в Кострому с Ярославлем и к белорусскому Деду Морозу. По стоимости выходит около 17 тыс. руб. с человека за трехдневный тур под ключ с питанием и экскурсионной программой».

Турагенты замечают тенденцию: некоторые туристы не готовятся бронировать отдых на Новый год и ждут горящих путевок, которых может и не быть, а хорошие отели при