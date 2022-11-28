Киргизию посетили почти 5 миллионов туристов в 2022 году

За девять месяцев 2022 года в Киргизию на отдых приезжали около 5 миллионов туристов. Об этом заявила заместитель директора департамента туризма Минкультуры страны Кыял Кенжематова.

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«Наши подсчеты на основе классификации Всемирной туристской организации показывают, что туристов за это время было 4 миллиона 900 тысяч», – заявила она.

Больше всего туристов прибыло из Узбекистана – почти 3 миллиона человек. Из России отдохнуть в Киргизии решили около 500 тысяч человек. Интерес российских туристов неудивителен, поскольку в Средней Азии Киргизия наиболее перспективно развивается в сфере туризма. Также у жителей нашей страны не возникает никакого языкового барьера – русский в стране имеет официальный статус, местные жители не только понимают, но и говорят на нем.

Зимой в Киргизию можно смело отправляться, чтобы покататься на лыжах. В стране действует множество трасс со сложностью различного уровня. Так, на трассах базы «Каракол», удовольствие может получить как опытный лыжник, так и человек, покоряющий склоны впервые. Большинство трасс проходит через хвойный лес. На горнолыжном комплексе «Чункурчак» туристов привлекут комфортные трассы для начинающих. Также любителей активного отдыха могут привлечь базы «Тоо Ашуу», горнолыжный курорт «Орловка» и горнолыжная база «Актюз».