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25 минут назад

Пассажиры без билетов отказались покидать самолет с криками «мы устали»

Lenta.ru

Двое пассажиров без билетов в США отказались покидать самолет с криками «мы устали» и попались полиции. Соответствующее видео опубликовано в TikTok, на это обратил внимание британский таблоид The Daily Mail.

Пассажиры без билетов отказались покидать самолет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, пара забежала в самолет авиакомпании Frontier Airlines без проверки багажа и посадочных талонов. Бортпроводники заметили это и попросили пассажиров незамедлительно покинуть воздушное судно.

«Ребята, вам нужно выйти, иначе нам придется высадить весь самолет», — заявил один из членов экипажа.

Однако нелегально зашедшие на борт пассажиры не только отказались выполнять требование сотрудников перевозчика, но и устроили настоящий скандал.

«Мы заплатили за наш билет так же, как и все, — сообщил один из нарушителей. — Мы устали, мы летаем уже 20 чертовых часов. Вы не знаете, через что мы прошли».

Поведение пары рассердило остальных пассажиров, поэтому они также настойчиво призывали нарушителей покинуть судно. В итоге бортпроводники вызвали полицейских, и все находившиеся на рейсе люди были вынуждены покинуть самолет.

«Из-за этих клоунов наш полет задержали на два часа, — написал автор ролика. — Теперь они в черном списке авиакомпании».

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