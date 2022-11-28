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1 час назад

Генконсул РФ сообщил о росте популярности маршрутов на юге Индии среди россиян

ТАССиещё 1

Российские туристы все активнее обращают внимание на южные штаты Индии - Кералу и Карнатаку. Об этом рассказал в понедельник корр. ТАСС генеральный консул РФ в Ченнаи Олег Авдеев в преддверии открытия "Индо-российской ярмарки путешествий и туризма" (Indo-Russian Travel and Tourism Fair) в столице Кералы - городе Тривандрум.

Генконсул РФ сообщил о росте популярности маршрутов на юге Индии среди россиян
Фото: ТАССТАСС

"В последнее время Южная Индия становится все более и более привлекательным направлением для наших туристов. Это Керала, уже довольно широко известная нашим туристам аюрведическими клиниками и курортами, и - особенно в последнее время - штат Карнатака. Северная часть Карнатаки граничит со штатом Гоа, где традиционно отдыхает много наших туристов", - сказал Авдеев.

Он отметил, что российские граждане ищут для себя новые направления. К тому же в Гоа отмечается рост цен на отдых.

"Мы фиксируем определенный переток наших туристов из Гоа в Карнатаку", - указал собеседник агентства.

Выставка, которая начинает во вторник свою работу (официальная церемония открытия состоится 30 ноября), призвана познакомить российские туркомпании с новыми направлениями в Индии.

"В южных штатах Индии тоже есть пляжи и море, большим потенциалом обладают и другие штаты юга - Андхра-Прадеш и Тамилнад, где есть развитая пляжная инфраструктура. Традиционно Индия - зимний курорт, большинство людей едут сюда в зимнее время. Мы сейчас наблюдаем рост потока туристов из России в южную часть Индии. Я уверен, что этот процесс продолжится с новой силой", - подчеркнул генеральный консул РФ в Ченнаи.

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