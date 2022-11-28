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35 минут назад

На алтайском курорте появится новая канатная дорога

Lenta.ru

На курорте «Манжерок» в Республике Алтай построят новую канатную дорогу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заключение Главгосэкспертизы России.

На алтайском курорте появится новая канатная дорога
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что пропускная способность подъемника в зимний период составит 1,8 тысячи человек в час, летом — 1,35 тысячи человек и еще 513 пассажиров с велосипедами.

«Курорт развивает свою инфраструктуру, и новая пассажирская подвесная канатная дорога с кольцевым движением, проект строительства которой рассмотрела Главгосэкспертиза, будет предназначена для обслуживания лыжных и велосипедных трасс», — говорится в сообщении.

Подъемник будет оснащен шестиместными креслами с колпаками и десятью линейными опорами. Подвесная канатная дорога протянется по склону в алтайского курорта почти на 1700 метров, а перепад высот составит 553 метра. Также в рамках проекта в селе Манжерок появится верхняя и нижняя операторские станции и гараж для подвижного состава.

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