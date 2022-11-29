Пассажиры устроили пьянку в летевшем на Ибицу самолете

Пассажиры авиакомпании Ryanair устроили шумную пьянку в летевшем из Эдинбурга на Ибицу самолете и возмутили попутчиков. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным издания, компания из 70 человек размахивала бутылками водки, включала громкую музыку и приставала к остальным пассажирам прямо на борту воздушного судна. Находившейся на этом же рейсе супружеской паре из Северного Ланаркшира (Шотландия) пришлось фактически «затаиться в своих креслах» из-за всего происходящего.

Так, 55-летняя женщина рассказала, что к ее мужу на обратном пути из туалета пристал пьяный молодой человек, который ударил его по руке, а затем показал грубый жест. «У этой компании была большая черная колонка, которая в течение трех часов работала на максимально возможной громкости, — сообщила пассажирка. — Они также стучали по крыше и распивали напитки, купленные в дьюти-фри».

Более того, по словам британки, в происходящее никак не вмешивались члены экипажа. «Единственный раз сотрудники Ryanair подошли к ним, чтобы подать еще напитков, — добавила она. — Я даже не хотела идти в туалет, потому что они становились все пьянее и пьянее».