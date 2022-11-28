Россияне стали лидерами среди посетивших Стамбул туристов

Граждане России лидируют среди туристов, прибывших в Стамбул в октябре. Об этом сообщает агентство Anadolu.
По данным регионального Управления культуры и туризма Стамбула, за 10 месяцев 2022 года Стамбул посетили 13 372 526 иностранных туристов, в том числе 1 584 692 в октябре.
«Наибольшее число туристов прибыло в Стамбул из России – 185 339 человек», — уточняется в материале.
Далее следует Германия – 116 219 человек, Иран (94 579), США (72 428), Великобритания (62 510), Франция (55 389), Саудовская Аравия (48 999) и Италия (40 788).