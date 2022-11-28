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2 часа назад

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова рассказала, в какие месяцы россиянам лучше всего брать отпуск в 2023 году.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Экономически невыгодно уходить в отпуск в 2023 году в январе, феврале, апреле и мае. А месяцы, где наибольшее количество рабочих дней и в которые стоит идти в отпуск, – март, август и октябрь», – отметила эксперт.

По закону количество праздничных и выходных дней не влияет на размер оклада. Таким образом эти выплаты будут одинаковыми. Чтобы увеличить отпуск, его можно взять в период официальных праздничных дней. Однако Моргунова предупредила, что праздничные дни, граничащие с отпускным периодом или приходящиеся на него, не учитываются как календарные дни.

«Любители отдохнуть подольше должны учитывать, что праздничные дни, попадающие в отпуск, дополнительно не оплачиваются. Отпускные не станут больше», – добавила собеседница.

По информации эксперта, март и июнь насчитывает большое количество праздничных дней, в этот период тоже можно отдохнуть подольше. Кроме того, отдыхать дольше обычного можно в каникулярное время у детей, а также для празднования дня рождения, сообщает «Life.ru».

«Старайтесь совмещать все три «выгоды»: заработать больше денег, увеличить количество дней отпуска и подгадать отпуск под конкретный период», – подытожила специалист.

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