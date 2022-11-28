Россияне пожаловались на «отель-помойку» в Таиланде

Российские туристы, отправившиеся на отдых в Таиланд, пожаловались на «отель-помойку», в который их заселил туроператор. Подробности публикует портал TourDom со ссылкой на директора одного из турагентств в Перми.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам собеседника издания, в ноябре она забронировала для троих россиян тур на Пхукет у туроператора Fun&Sun с проживанием в четырехзвездочном отеле Amora Beach Resort Phuket. Однако по приезде отдыхающие узнали, что в гостинице и на ее территории идет масштабный ремонт.

«Туристы отдыхали в отеле пять лет назад, поэтому выбрали именно этот вариант. В четверг они вылетели на Пхукет первым рейсом Azur air и уже были готовы с головой погрузиться в отдых, однако не получилось. Вместо приличного отеля их встретила настоящая стройка: перекопанные газоны, грязь, траншеи, строительный мусор, котлованы с горами вырытой земли», — отмечается в публикации.

Путешественники пожаловались в турагентство, где приобретали тур, однако для руководителя компании это также стало неожиданностью, поскольку никакого предупреждения на сайте туроператора о строительных работах на территории отеля нет. Директор в свою очередь связалась с представителем Fun&Sun в Перми, но на вопрос, что происходит в Amora Beach, ей ответили: на территории гостиницы идет небольшой ремонт, который никак не помешает отдыху туристов.