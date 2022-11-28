На поезда в Карелию в предновогодние дни почти нет мест

Почти все билеты на поезда в Карелию из Москвы в предновогодние дни уже раскуплены, выяснил корреспондент TourDom.ru. На 29 и 30 декабря на двухэтажные составы из столицы в Сортавалу и Петрозаводск осталось всего три места в купе стоимостью от 2,2 тыс. руб.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Напомним, ранее в РЖД сообщали, что на новогодние каникулы назначат в 2 раза больше допсоставов, чем в прошлом году, в том числе в карельском направлении. В частности, перевозчик обещал поставить дополнительные поезда на маршруты из Санкт-Петербурга в Сортавалу и из Пскова в Петрозаводск. Больше мест обещали и на местном маршруте Сортавала – Гимольская – Суккозеро. В пресс-релизе говорилось, что новые билеты будут загружать в систему бронирования постепенно.