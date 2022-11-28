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2 часа назад

В развитие курорта «Эльбрус» инвестируют 15,2 млрд рублей

«Это Кавказ»

Общий объем инвестиций в развитие туристического комплекса «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии на период до 2024 года составит 15,2 миллиарда рублей. Одним из крупнейших проектов станет возведение гостиничного комплекса Azimut Hotels.

В развитие курорта «Эльбрус» инвестируют 15,2 млрд рублей
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Общий объем инвестиций в развитие курорта „Эльбрус“ до 2024 года составит 15,2 миллиарда рублей. <> Одно из последних инвестиционных соглашений Кавказ.РФ — строительство гостиничного комплекса под брендом Azimut Hotels на территории ВТРК „Эльбрус“. Общая стоимость проекта составит не менее 900 миллионов рублей, планируется реализовать его до 2026 года», — сообщил ТАСС сенатор от Кабардино-Балкарии (КБР), заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Мухарбий Ульбашев.

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По его словам, на фоне роста туристического потока в регионе остаются актуальными вопросы увеличения гостиничного фонда.

«Решением правительства России республике выделено более 250 миллионов рублей на грантовую поддержку проектов в сфере туризма. На конкурс уже подано более 60 заявок. Планируется создание кемпингов, модульных отелей, мини-отелей. Прорабатывается и развитие гостиничного направления», — пояснил сенатор.

Концепция развития территории Приэльбрусья, как отметил Ульбашев, включает также вопросы инфраструктурного строительства.

«Всесезонным туристско-рекреационным комплексом „Эльбрус“ сейчас ведется строительство плоскостной стоянки на 800 мест, начата работа по прокладке новых горнолыжных трасс и возведению двух канатных дорог. Реализуем и инфраструктурный проект строительства коллектора, который включает территорию поселка Эльбрус. Кстати, в этом населенном пункте, учитывая близость курорта с активными видами отдыха, строим новую больницу, на базе которой создадим травматологический центр и аллергологическое отделение», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, в Чегемском районе, по его словам, идет активная реконструкция оздоровительного лагеря «Чегем», уже возведены новые объекты.

«Развитие туристических проектов идет и в Зольском районе, где функционирует современный комплекс «Эко-парк «Долина Нарзанов». Активен туристический сектор и в Черекском районе, строятся новые объекты и модернизируются старые в районах Аушигера, Верхних Голубых озер и Верхней Балкарии», — отметил Ульбашев.

Курорт «Эльбрус» работает под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ. Сейчас здесь функционирует самая высокогорная зона катания в стране. На курорте работают 17 км обустроенных трасс и три современные канатные дороги гондольного типа. В 2021 году на курорте побывали порядка 400 тысяч человек, среднегодовой темп прироста турпотока с 2018 по 2021 год — 19%.

Новости путешествий,Мухарбий Ульбашев,Совет Федерации,Правительство РФ,
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