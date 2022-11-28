Стюардесса в мини-юбке на тележке удивила соцсети

В популярной социальной сети появился снимок стюардессы в интересном положении. Фотография привлекла внимание интернет-пользователей.
Бортпроводница в короткой юбке взобралась на тележку для еды, оставленной в проходе между креслами. Ноги девушка положила на багажную полку. Предположительно снимок был сделан во время рабочей смены – сотрудница авиакомпании одета в фирменную форму.
Сочетание ослепительно-белой рубашки, мини-юбки красного цвета, пестрого шейного платка и распущенных волос восхитило подписчиков аккаунта, где был опубликован снимок. Многие отметили сексапильность бортпроводницы, а кто-то и вовсе пожалел, что еду в самолете не приносят “таким способом”.
Ранее “Рамблер” писал, почему авиапассажирам не вручают парашют.