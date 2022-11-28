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2 часа назад

Стюардесса взобралась на тележку и удивила соцсети

Мира Маркина

В популярной социальной сети появился снимок стюардессы в интересном положении. Фотография привлекла внимание интернет-пользователей.

Стюардесса в мини-юбке на тележке удивила соцсети
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Бортпроводница в короткой юбке взобралась на тележку для еды, оставленной в проходе между креслами. Ноги девушка положила на багажную полку. Предположительно снимок был сделан во время рабочей смены – сотрудница авиакомпании одета в фирменную форму.

Соцсети

Фотография стюардессы в перчатках взбудоражила иностранцев

Сочетание ослепительно-белой рубашки, мини-юбки красного цвета, пестрого шейного платка и распущенных волос восхитило подписчиков аккаунта, где был опубликован снимок. Многие отметили сексапильность бортпроводницы, а кто-то и вовсе пожалел, что еду в самолете не приносят “таким способом”.

Ранее “Рамблер” писал, почему авиапассажирам не вручают парашют.

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