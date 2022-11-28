Россияне стали реже вывозить собак и кошек за границу

Россияне с 24 февраля по 10 октября 2022 года вывезли за границу 65 477 домашних животных, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Это на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда из страны было вывезено 72 434 животных, сообщили в ведомстве.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что это также может быть связано с сокращением количества международных рейсов после 24 февраля.

Ранее сообщалось, что правительство и администрация президента России попросили Минтранс рассмотреть возможность увеличить разрешенный к перевозке в салоне самолета вес питомцев вместе с переноской до 10 кг.

Соответствующие письма, поводом для которых стали обращения граждан, были направлены в ведомство 19 и 27 мая.