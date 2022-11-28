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3 часа назад

Россияне стали реже вывозить собак и кошек за границу

Газета.Ru

Россияне с 24 февраля по 10 октября 2022 года вывезли за границу 65 477 домашних животных, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Россияне стали реже вывозить собак и кошек за границу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Это на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда из страны было вывезено 72 434 животных, сообщили в ведомстве.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что это также может быть связано с сокращением количества международных рейсов после 24 февраля.

Ранее сообщалось, что правительство и администрация президента России попросили Минтранс рассмотреть возможность увеличить разрешенный к перевозке в салоне самолета вес питомцев вместе с переноской до 10 кг.

Соответствующие письма, поводом для которых стали обращения граждан, были направлены в ведомство 19 и 27 мая.

В настоящее время только некоторые авиакомпании, включая S7 и Utair, пускают в салон контейнер с питомцем таким весом, у Smartavia лимит до 12 кг. Большинство же допускают в салон переноску не тяжелее 8 кг.

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