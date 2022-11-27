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1 час назад

"На помойке живут": туристов из России поселили на стройке в Таиланде

Мира Маркина

Российских туристов поселили в отеле на Пхукете, где идет масштабная стройка. При этом отдыхающие узнали об этом только в день заселения. Об этом пишет портал TourDom.ru

"На помойке живут": россиян поселили на стройке в Таиланде
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам директора туристического агентства в Перми, россияне уже отдыхали в этом четырехзвездочном отеле пять лет назад, однако в этот раз их встретили перекопанные газоны, грязь, траншеи, строительный мусор и котлованы с горами вырытой земли. Туристам заявили, что это незначительный ремонт, который не помешает отдыху.

"Никаких замен или компенсаций никто не предлагает. Туристы обратились к своему гиду в Таиланде, но он лишь с раздражением ответил, что не в курсе ситуации и ничем помочь не может. На этой помойке живут трое наших туристов из Перми. Знаю, что там еще двое россиян, но они рукой махнули и, видимо, смирились", - рассказала директор туристического агентства.

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Ранее стало известно, что турист выжил после 15 часов в открытом океане.

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