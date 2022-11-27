"На помойке живут": россиян поселили на стройке в Таиланде

"Никаких замен или компенсаций никто не предлагает. Туристы обратились к своему гиду в Таиланде, но он лишь с раздражением ответил, что не в курсе ситуации и ничем помочь не может. На этой помойке живут трое наших туристов из Перми. Знаю, что там еще двое россиян, но они рукой махнули и, видимо, смирились", - рассказала директор туристического агентства.